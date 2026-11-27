Президентские программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» помогают закрывать кадровый вопрос в районных больницах Хабаровского края: к федеральным выплатам регион добавил собственные меры, чтобы врач не просто приехал, а остался. Молодому специалисту дают гарантированное место и деньги на обустройство. Так в районную больницу имени Лазо попала терапевт Олеся Новикова — вместе с мужем-коллегой она переехала из Хабаровска и начала работать в стационаре.

В медицину её не вела семейная традиция — врачей в роду не было. В старших классах Олеся училась в лицее с математико-физическим уклоном и смотрела в сторону точных наук. О медицине первой заговорила мама, но дочь отрезала: «Нет-нет, не хочу». Мама отступила, чтобы решение созрело само. Полгода раздумий — и мысль пришла сама, без уговоров.

«Это пришло как призвание», — вспоминает врач.

Профиль лицея был далёк от химии и биологии, поэтому к экзаменам пришлось готовиться всерьёз: репетиторы и самостоятельная работа — и бюджетное место.

Учёба в медуниверситете шла тяжело. На младших курсах силы забирала анатомия, на третьем — пять экзаменов и особенно фармакология. К пятому курсу накопилась база, и материал стал даваться легче. Любимого предмета так и не появилось, зато специализацию Олеся выбирала с расчётом: хирургия отпала сразу, общая терапия показалась надёжной базой — сначала набраться опыта, потом при желании доучиться.

После выпуска — участковый терапевт в городской поликлинике № 3 Хабаровска. Через год — промежуточная аккредитация, второй курс ординатуры, и всё это параллельно с приёмом в поликлинике. Потом появилась программа «Земский доктор». Муж родом из Переяславки, ещё студентом-целевиком знал, что вернётся в районную больницу Лазо. Олеся согласилась на переезд. Программа дала то, чего не было в городе: гарантированное место и средства на жильё — сейчас она думает о покупке квартиры; тем, кто снимает, положены ежемесячные выплаты.

Стационар — это смены: дневные и ночные. Основная нагрузка днём, но и ночью врач не простаивает — нужно быть готовым к любому повороту в состоянии пациента. Вопреки стереотипу, ночью не тише: инсульты и сердечно-сосудистые события часто случаются вечером и под утро, тяжёлых привозят именно в эти часы. В сложных диагностических случаях рядом заведующая отделением — разбирает с молодыми нетипичную клиническую картину. О смене профессии Олеся не думала ни разу. Медицина стала призванием — не сразу, но всё сложилось: любимая работа, муж-коллега, планы на будущее.

С начала 2026 года по программам «Земский доктор/фельдшер» в медучреждениях края трудоустроился 51 специалист, до конца года ждут ещё 7. Темп выше прошлогоднего: в 2025-м пришли 57 медиков, на 2027-й запланировано 59. Единовременная выплата врачу — 2 млн рублей при переезде в село или посёлок и 1 млн — в малый город; среднему медперсоналу — 1 млн и 500 тыс. соответственно. Плюс «Сберегательный капитал» — 50 минимальных окладов. Участвовать может и вчерашний выпускник, и врач с опытом: достаточно переехать в сельский населённый пункт, рабочий посёлок или город с населением до 50 тысяч.