В Хабаровске припаркованные вдоль обочин автомобили серьёзно осложняют расчистку дорог после сильного снегопада. Особенно много проблем возникло на улице Истомина, где дорожная техника не смогла полноценно работать из-за плотных рядов машин, сообщили в администрации города.

Сейчас коммунальные службы убирают снег круглосуточно, ежедневно задействуя не менее 65 единиц техники. По поручению временно исполняющего полномочия мэра Дениса Митрофанова к дорожникам присоединились сотрудники «Водоканала», «Тепловых сетей» и «Горсвета», которые выделили дополнительные погрузчики и самосвалы. Работники администрации также помогают расчищать тротуары и остановки.

В первую очередь коммунальщики освобождают от снега основные магистрали и маршруты общественного транспорта. На некоторых участках техника проходит до пяти раз за день, обрабатывая дороги песчано-соляной смесью и убирая образовавшуюся снежную кашу. Ночью, когда машин становится меньше, на улицы выходят тяжёлые автогрейдеры.

За день уборка прошла на Тихоокеанской, Руднева, Серышева, Краснореченской, Суворова, Волочаевской и других улицах. Дорожники также расчистили автобусные остановки, заездные карманы и надземные переходы. На проблемных участках им помогают экипажи Госавтоинспекции, а автомобилистов просят не оставлять транспорт у обочин и под запрещающими знаками, чтобы не задерживать снегоуборочные колонны.