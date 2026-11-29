В России с 2027 года увеличатся максимальные размеры пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком. Предельная сумма декретных выплат превысит 1,1 млн рублей, сообщили в Социальном фонде России.

Размер пособия по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего заработка женщины за два предыдущих календарных года и продолжительности отпуска. При стандартной продолжительности декретного отпуска в 140 дней максимальная выплата в следующем году составит около 1,1 млн рублей.

Одновременно увеличится предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей. Сейчас он составляет около 83 тысяч рублей, а с нового года достигнет 95,5 тысячи рублей.

Повышение предельных сумм предусмотрено для страховых случаев, наступивших в 2027 году. При этом максимальные выплаты доступны не всем родителям: конкретный размер пособия зависит от официального заработка получателя и установленных законодательством правил расчёта.