В Хабаровске, на территории села Воронежское-1, продолжается строительство лыжного комплекса «Нагорный» — нового центра притяжения для спортсменов и любителей активного отдыха. Центральный модульный корпус площадью 540 м² готов более чем на 80%. После открытия он даст дополнительные возможности для тренировок, соревнований и массовых занятий лыжным спортом, сообщили в пресс-службе мэрии.

Инфраструктура создаётся в рамках президентской госпрограммы «Спорт России». Первый этап проекта администрация Хабаровска вместе с АНО «Центр развития лыжных гонок Хабаровского края» завершила в 2025 году: вложения превысили 40 млн рублей. На территории появились четыре тёплые модульные раздевалки, административный и санитарный модули, расширенный и благоустроенный стартовый стадион, освещение, судейский модуль, КПП, флагштоки и трибуна на 200 мест. Смонтировали внутренние сети электроснабжения и интернета.

Второй этап — строительство центрального физкультурно-оздоровительного комплекса — идёт в 2026 году при поддержке министерства спорта края. Стоимость — более 44 млн рублей: около 27 млн из краевого бюджета, порядка 18 млн из городского.

Временно исполняющий полномочия мэра Хабаровска Денис Митрофанов подчеркнул, что последовательное развитие «Нагорного» стало возможным благодаря поддержке губернатора Дмитрия Демешина. За два года территория заметно преобразилась, а новый корпус станет важным шагом в этой работе. Задача — сделать «Нагорный» удобной площадкой для тренировок и соревнований разного уровня.

В новом корпусе соберут ключевые функции комплекса: пункт проката, помещения для хранения и подготовки лыжного инвентаря, раздевалки, технические и инженерные службы, спортивный зал почти на 44 м², судейская комната, помещение для почётных гостей, кафе на 32 места, санитарные помещения и автономные очистные сооружения.

К строительству приступили в середине сентября. Основные отделочные работы уже на финише, впереди — монтаж и пусконаладка инженерных систем, электрики и видеонаблюдения. Застройщик Михаил Мавляшин отметил: проектные решения рассчитаны на круглогодичную эксплуатацию базы, а расширенная парковка с дополнительными 15 местами сделает посещение комфортнее в дни пиковой нагрузки. Сдать объект планируют в середине декабря.

Сам лыжный комплекс уже работает: с 21 ноября открыт прокат инвентаря, подготовлены трассы общей протяжённостью около 15 км, оборудована автопарковка и система доступа на территорию.

Для спортивной школы «Лидер» комплекс «Нагорный» имеет особое значение — здесь занимаются 418 юных лыжников. Директор школы Сергей Кавецкий отметил, что комплекс становится доступнее для семей с детьми, любителей лыж и ветеранов, а обновлённая инфраструктура поможет привлечь новых воспитанников и принимать соревнования краевого и всероссийского уровня.

Зимой по выходным на трассы выходят в среднем около 300 человек. Развитие продолжится: сформирован перспективный план на десять лет. Реализация укрепит спортивную базу Хабаровска, расширит возможности для соревнований и создаст дополнительные условия для популяризации лыжного спорта и здорового образа жизни.