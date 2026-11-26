С наступлением холодов владельцы смартфонов могут заметить, что устройства начинают быстрее разряжаться, а иногда неожиданно выключаются даже при достаточном уровне заряда. Почему это происходит и как продлить время работы телефона на морозе, рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

По словам эксперта, причина в том, что на холоде аккумулятору становится сложнее отдавать энергию. Из-за этого смартфон может выключиться раньше, чем заряд действительно закончится. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются владельцы устройств, которыми пользуются уже несколько лет.

Чтобы телефон не подвёл в самый неподходящий момент, эксперт советует включать режим энергосбережения ещё до выхода на улицу. При этом необязательно отключать все функции подряд. Например, можно временно запретить приложениям обновляться в фоновом режиме. Также стоит сократить время автоматической блокировки экрана до 30 секунд. Так дисплей будет быстрее выключаться, если вы перестали пользоваться смартфоном, а заряд не будет расходоваться впустую.

«Во время длительных прогулок старайтесь не держать экран смартфона включённым без необходимости. Например, если пользуетесь навигатором, лучше периодически сверяться с маршрутом, а не оставлять карту открытой на протяжении всей прогулки. Снимать фотографии на морозе можно, но от длительной видеосъёмки, особенно при низком заряде, лучше отказаться. Она требует больше энергии, а охлаждённому аккумулятору сложнее справляться с такой нагрузкой», — объяснил Александр Джакония.

Ещё один способ продлить время работы смартфона — защитить его от длительного воздействия холода. Лучше держать устройство во внутреннем кармане куртки, а не в сумке или рюкзаке, где оно быстрее охлаждается.

Распространённая ошибка — брать с собой пауэрбанк, который всю ночь пролежал в машине или несколько часов находился в холодном рюкзаке. Внешние аккумуляторы тоже плохо переносят мороз и могут отдавать меньше энергии, чем обычно. Поэтому пауэрбанк лучше держать в тепле, а не во внешнем кармане сумки.

Если телефон всё-таки выключился, не нужно пытаться включать его снова и снова. Возможно, он вовсе не разрядился до нуля, а просто слишком сильно охладился. В таком случае лучше убрать устройство в карман и дождаться, пока оно согреется. После возвращения в помещение индикатор заряда может снова показать более высокий процент.

«Самое главное — не пытаться ускорить процесс. Иногда смартфон кладут на батарею отопления или начинают греть феном, но так делать не стоит. Устройство должно согреться постепенно. С зарядкой тоже лучше не торопиться: сначала дайте телефону вернуться к комнатной температуре», — добавил эксперт МегаФона.

При этом, если смартфон регулярно выключается на морозе даже при небольшом похолодании, дело может быть не только в погоде. Возможно, аккумулятор уже изношен и его пора заменить. Проверить состояние батареи можно в настройках многих современных смартфонов, а при необходимости — обратиться в сервисный центр.

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