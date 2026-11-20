Предприятия Хабаровского края смогут активнее использовать механизм, при котором деньги вместо уплаты назначенных штрафов направляются на устранение выявленных нарушений. Такой подход предложила заместитель председателя правительства России Ирина Окладникова во время встречи с губернатором Дмитрием Демешиным, сообщили в краевом правительстве.

Новый инструмент называется соглашением об устранении нарушений и действует по принципу «инвестиции вместо штрафов». Он предназначен прежде всего для ситуаций, когда исправление недостатков требует значительных вложений — например, ремонта котельных, модернизации оборудования или реконструкции электросетей. При заключении соответствующего соглашения предприятие может направить средства на необходимые работы, а не перечислять их в бюджет.

По словам Ирины Окладниковой, в 2026 году в России уже заключили восемь таких соглашений с крупными компаниями. Они предусматривают, в частности, реконструкцию линий электропередачи, ремонт котельных и диагностику оборудования. Для Хабаровского края вице-премьер также рекомендовала расширять дистанционный контроль, учитывая большие расстояния между населёнными пунктами.

На встрече обсудили и результаты снижения административной нагрузки в регионе. За десять месяцев 2026 года число региональных проверок уменьшилось с 67 до 46, а количество профилактических визитов выросло на 34%. Губернатор Дмитрий Демешин сообщил, что краевые власти вместе с уполномоченным по защите прав предпринимателей продолжат совершенствовать взаимодействие бизнеса с контролирующими ведомствами.