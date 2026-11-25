В Хабаровском крае утвердили новую стратегию развития туризма до 2035 года. Власти рассчитывают, что туристический поток станет источником доходов для жителей, даст импульс местному бизнесу и привлечёт инвестиции. Основные направления документа представила министр туризма региона Марина Ярцева на стратегической сессии правительства края, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В основу стратегии легли три направления. Первое — медицинский туризм: речь идёт не только о лечении, но и о диагностике, реабилитации, здоровом питании, программах долголетия и цифровых медицинских услугах. В министерстве рассчитывают объединить в этой сфере медицинские учреждения, университеты и бизнес, готовый развивать проекты в области здоровья.

Второе направление — природный и экологический туризм. В частности, в Дальневосточной государственной академии физической культуры разработали научно обоснованный проект экологической тропы здоровья. Его рассматривают как пилотную модель для дальнейшего развития этого направления.

Третьим приоритетом станет цифровизация — внедрение платформенных решений, которые должны помочь продвигать туристические проекты и связывать их с потенциальными инвесторами.

Для координации работы в 2027 году министерство планирует создать ведомственный проектный офис. Его деятельность распространят на муниципалитеты: предполагается, что местные инициативы смогут получать поддержку на краевом уровне и выходить на инвесторов.

Отдельное внимание власти намерены уделить культурному своеобразию территорий. Вместе с колледжами и другими учебными заведениями планируют сформировать гастрономические карты, собрать традиции коренных малочисленных народов Севера и дальневосточного казачества, истории старожилов и местные легенды. Эти материалы предполагается использовать в меню ресторанов, гостиничных предложениях, экскурсиях и проектах креативных индустрий.

Работа над этим направлением уже началась: с сентября школьники из 19 муниципальных образований участвуют в проекте «Открой Хабаровский край: 19 территорий — одна карта путешествий». Первые результаты обещают представить до конца 2026 года.

Стратегия разработана с учётом федеральных ориентиров и задач национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Теперь министерству предстоит подготовить подробный план реализации предложенных мер.