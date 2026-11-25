В Хабаровском крае утвердили бюджет на ближайшие три года. После внесения поправок доходы региона увеличились до 224,7 млрд рублей, расходы — до 249,1 млрд рублей. Изменения приняли на очередном заседании Законодательной думы края.

Ко второму чтению поступили 82 поправки губернатора Дмитрия Демешина. В результате доходную часть бюджета увеличили на 6 млрд рублей, расходную — на 6,8 млрд. Основную часть дополнительных доходов обеспечила возросшая поддержка федерального центра.

В 2027 году бюджет сохранит социальную направленность: более 54% расходов предусмотрено на социальную сферу. В частности, с 1 января индексация социальных выплат составит 6,8% вместо запланированных ранее 4%.

Дополнительные средства также направят на реализацию 36 государственных программ края. Среди приоритетов — образование, социальная защита, здравоохранение и повышение качества коммунального обслуживания.

Почти 93 млрд рублей предусмотрено на поддержку муниципалитетов. Это на 14,6% больше, чем в 2026 году, и более чем в полтора раза превышает уровень 2023-го.

Председатель Законодательной думы Николай Шевцов напомнил, что по решению президента России Хабаровскому краю трижды списывали долги перед федеральным центром. Общая сумма превысила 16 млрд рублей.

«Благодаря этому решению появилась возможность направить 2,7 млрд рублей на социальную сферу, так как эта сумма не будет потрачена на обслуживание долга в виде процентов. Эти денежные средства уже сейчас заложены в бюджет 2027 года, в том числе на поддержку многодетных семей», — отметил Шевцов.