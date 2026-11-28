В Хабаровском крае, как и по всей России, последние звонки в школах в 2027 году рекомендуют провести 26 мая, а выпускные вечера — 26 или 27 июня. Такие даты определило Министерство просвещения РФ, направив соответствующие рекомендации во все регионы страны.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, единые даты позволят создать для выпускников равные условия и оставить достаточно времени для подготовки к итоговым экзаменам.

В программу последних звонков и выпускных вечеров ведомство предлагает включить церемонии поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна России. Также рекомендуется чествовать представителей многодетных и многопоколенных семей, предусмотреть выступления родителей школьников, в том числе удостоенных государственных наград, и участников специальной военной операции.

Отдельное внимание при организации праздников необходимо уделить безопасности. Кроме того, школы должны предусмотреть доступность помещений для учеников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Рекомендации Минпросвещения не означают, что все школы обязаны проводить праздники строго в эти дни: окончательное решение о датах и сценарии мероприятий принимают образовательные организации с учётом учебного плана и местных условий.