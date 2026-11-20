Воспитанники хабаровской школы олимпийского резерва «Дельфин» завоевали 28 медалей, в том числе десять золотых, на межрегиональных соревнованиях по плаванию. Команда стала лидером турнира по количеству наград, сообщили в министерстве спорта Хабаровского края.

Соревнования прошли в Хабаровске и собрали более 350 участников из девяти регионов России. За медали боролись спортсмены Дальнего Востока, Сибири и Московской области. В межрегиональном статусе турнир проводился впервые, что позволило расширить географию участников и повысить уровень конкуренции.

Кроме «Дельфина», успешно выступили хабаровский спортивный клуб «СвимСтарс» и владивостокский «Олимпийский», представители которых завоевали по 20 наград. Сразу семь воспитанников «Дельфина» поднялись на пьедестал два и более раза. Среди них Эмилия Зельдман, Артём Овсянников, Роман Кравчук, Ринат Ярошенко, Ростислав Баранов, Олеся Копылова и Иван Лебединский.

Лучшие результаты по сумме набранных очков показали комсомольчане Глеб Корсун и Ксения Егорова. Как отметил тренер Михаил Бережанский, турнир даёт спортсменам возможность выполнить норматив кандидата в мастера спорта, чего нельзя сделать на соревнованиях краевого уровня. Уже в конце ноября и начале декабря сильнейшие пловцы региона выступят на всероссийских стартах в Краснодаре, Саранске и Екатеринбурге.