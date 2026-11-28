Три дуэта из Хабаровского края стали победителями и призёрами первенства России по воздушной гимнастике. Спортсменки завоевали две золотые и одну серебряную медаль, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соревнования прошли в Москве и собрали более 200 участников почти из 35 регионов страны.

В дисциплине «двойка — полотно» среди гимнасток 14–17 лет первое место заняли Ева Намаконова и Юлия Халатова. В возрастной группе 10–13 лет победили Алиса Ким и Полина Люлько.

Для Алисы Ким это уже вторая победа на первенстве России. В 2025 году она завоевала золото в личном зачёте, а теперь стала чемпионкой в парном выступлении. Полина Люлько также выступала с сольной программой и вошла в десятку сильнейших в своей возрастной группе.

Ещё одну награду краевой команде принесли Алина Беляева и Варвара Ивашина. Они завоевали серебро в дисциплине «двойка — кольцо» среди юниорок 14–17 лет, выступавших по программе кандидатов в мастера спорта.

«Мы очень гордимся нашими спортсменками. За этими победами стоят большой труд, регулярные тренировки, вера в свои силы и работа тренеров. Особенно важно, что девочки успешно выступают не только в парных, но и в сольных дисциплинах, входят в десятку сильнейших спортсменок страны», — рассказала руководитель краевой федерации воздушной гимнастики Анна Черепанова.

Воздушная гимнастика развивается в Хабаровском крае с 2022 года, когда была зарегистрирована региональная федерация. Отделения работают в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Бикине. Всего этим видом спорта занимаются около тысячи спортсменок.