

СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) успешно выполнило все планы по подготовке теплосетевого хозяйства к зиме. Ремонтная программа 2026 года завершена на 100 %.



В этом году ремонты проводились на 19 объектах. Всего энергетики заменили около 7,7 км магистральных трубопроводов. На эти цели потребовалось почти 1,1 млрд рублей. Все плановые ордеры на производство работ закрыты, восстановление благоустройства закончено в полном объеме.



До конца года энергетикам также предстоит закончить строительство второго участка новой тепломагистрали «Авангард». На сегодняшний день уже смонтировано 1,7 километра новых сетей в заводской защитной оболочке, а также возведены необходимые опорные конструкции.



«Новая тепломагистраль станет основой для обеспечения теплом нового микрорайона, первый дом которого уже возводится. С застройщиком мы находимся в постоянном контакте и на первое время обеспечим его теплом под необходимые параметры», — рассказал ведущий инженер отдела подготовки и проведения ремонтов СП «Хабаровские тепловые сети» Артем Боровиков.



Всего в рамках строительства ТМ «Авангард» предстоит построить и заменить 12,2 км теплосетей. Из них около 7 км — это строительство новых трубопроводов. Также обновят сети и насосные станции ТМ-11 и ТМ-14, что значительно повысит надежность теплоснабжения двух районов краевой столицы.



«Проект разбит на несколько этапов и оценивается в 3,2 млрд рублей. Этапы монтажа новых сетей мы планируем завершить в 2029 году, а к 2032 году полностью выполнить все мероприятия в рамках масштабного проекта», — рассказал заместитель главного инженера СП «Хабаровские тепловые сети» Антон Чупов.



В феврале 2027 года планируется запустить следующий этап строительства ТМ «Авангард». Энергетикам предстоит выполнить монтаж участка через дорожную сеть.



Также специалисты поделились информацией о планах по ремонту теплосетей на 2027 год. На подготовку к зиме планируется направить около 1,2 млрд рублей, что позволит отремонтировать почти 9 км теплосетей. Кроме того, запланирована реконструкция паропровода от Хабаровской ТЭЦ-1, который используют предприятия в промышленных целях.