Хабаровск снова в числе лидеров по открытости муниципальных закупок — город вошёл в топ Национального рейтинга прозрачности закупок 2026 года. Рейтинг — независимая оценка, которая больше 20 лет непрерывно следит за рынком электронных торгов страны. Она показывает, насколько прозрачны процедуры, какова конкуренция и насколько эффективно тратят деньги крупнейшие заказчики, сообщили в пресс-службе мэрии.

По итогам 21-го рейтинга лучшими на рынке госзакупок признаны 25 федеральных ведомств, регионов и муниципалитетов. Среди регионов — Москва, ХМАО — Югра, Саратовская и Тюменская области, Чувашия, Севастополь, Якутия, ЯНАО, Смоленская и Тамбовская области.

В муниципальной категории Хабаровск — в одной группе с Южно-Сахалинском, Сургутом, Краснодаром, Нижним Новгородом, Симферополем, Владивостоком, Сургутским районом, Челябинском и Смоленском.

«Хабаровск много лет удерживает лидерство по прозрачности закупок в России. Это прямое следствие того, что с муниципальными финансами работают открыто и на результат. Прозрачность закупочных механизмов — главный ориентир, когда мы расходуем бюджетные средства. Оценка рейтинга — итог слаженной работы всей команды администрации. Развивать систему закупок будем и дальше», — отметил врип мэра Хабаровска Денис Митрофанов.