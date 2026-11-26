Хабаровск стал одним из восьми городов России, удостоенных премии за улучшение качества жизни населения. Эксперты оценивали изменения, произошедшие в городах за последние пять лет, с 2021 по 2026 год, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Награждение состоялось в рамках XI Международного форума «Новая мировая экономика: каждый сам за себя?». Вместе с дальневосточной столицей в число лауреатов вошли Воронеж, Саратов, Чебоксары, Тюмень, Калининград, Рязань и Смоленск.

Диплом получил вице-губернатор Хабаровского края Сергей Сергеев. По его словам, за наградой стоят строительство и модернизация школ и больниц, ремонт дорог и благоустройство общественных пространств.

Исследование качества жизни российских городов проводится Финансовым университетом при правительстве РФ с 2014 года. При составлении рейтинга учитывают результаты опросов населения и статистические показатели, включая доступность жилья и медицинской помощи, качество образования, экологическую обстановку, оценку работы городских властей и условия для ведения бизнеса.