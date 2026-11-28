Жительница Хабаровска Екатерина Фридман заняла четвёртое место в федеральном финале программы «Мама-предприниматель». Она представила проект спортивного кафе с полезным меню и душевыми для бегунов и получила специальный приз жюри — 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Идея открыть такое заведение появилась у Екатерины во время занятий бегом. Вместе с супругом она участвует в забегах в России и за рубежом и заметила, что спортсменам часто негде принять душ и привести себя в порядок после дистанции.

«Я участник множества забегов в нашей стране и за рубежом. У меня третий разряд по полумарафонскому бегу и диплом тренера по бегу. Но где бы ни бегали — в Хабаровске, в Сочи или Берлине, — всегда возникает одна проблема: нет рефреш-зоны, где спортсмены могут восстановиться и освежиться», — рассказала Фридман.

В проекте соединились три увлечения хабаровчанки: спорт, кондитерское искусство и математика. Екатерина уже восемь лет печёт десерты на заказ, в том числе полезные сладости для детей с сахарным диабетом. Математическое образование помогает ей заниматься расчётами и планированием будущего бизнеса.

С этой идеей она победила на региональном этапе программы в центре «Мой бизнес», а затем отправилась в Москву. В федеральном финале Екатерина прошла два этапа отбора, вошла в число 25 лучших участниц и заняла четвёртое место.

Открыть спортивное кафе с душевыми в Хабаровске планируют летом или осенью 2027 года — рядом с маршрутами, популярными у бегунов. Сейчас предпринимательница работает над бизнес-планом и приобретает оборудование. Половину необходимой суммы составляют выигранные гранты.

Поддержка участниц программы «Мама-предприниматель» оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Владимиром Путиным.