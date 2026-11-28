В Хабаровском крае на острове Большой Уссурийский в Хабаровском районе строительство подъездной дороги к мосту через протоку Амурскую выполнено более чем на 75%. Работы идут с опережением графика, сообщает Хабаровскуправтодор.

Новая автомобильная дорога должна обеспечить транспортную связь будущего пункта пропуска с прилегающими территориями. Протяжённость строящегося участка превышает четыре километра, ширина полотна составляет 14,5 метра. Строительство началось в апреле 2025 года.

Подрядчик ООО «СтройДорСервис» уже завершил основные работы по устройству земляного полотна, возвёл арки мостов на пикетах 24+25 и 28+00, установил 129 колодцев и проложил более пяти километров полиэтиленовых труб.

Сейчас строители выполняют работы, которые по первоначальному плану должны были начаться только в 2027 году. В частности, устраивают дополнительный слой основания дорожной одежды из щебёночно-песчаной смеси. На пикете 40+60 монтируют сводчатую часть арки моста и засыпают котлован песком.

На строительной площадке задействованы 66 рабочих и 40 единиц техники.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Новая дорога станет частью транспортной инфраструктуры Большого Уссурийского острова, развитие которого имеет значение в том числе для приграничного сотрудничества.