В Хабаровске 53-летняя женщина лишилась 146 тысяч рублей после попытки установить VPN-приложение на смартфон. Она заплатила всего 100 рублей за подписку, однако впоследствии обнаружила крупные списания с банковского счёта, сообщает hab.aif.ru.

Жительница Кировского района решила установить на телефон приложение для доступа к интернету через VPN. Подходящее предложение она нашла в одном из мессенджеров и перешла по ссылке для оформления подписки. Стоимость услуги составляла 100 рублей, которые женщина оплатила через банковское приложение.

Позднее сотрудники банка сообщили хабаровчанке о двух дополнительных списаниях на 16 и 130 тысяч рублей. Общий ущерб составил 146 тысяч рублей. При этом женщина утверждала, что никому не передавала смартфон, не сообщала посторонним коды подтверждения и не теряла банковскую карту. После обнаружения пропажи она обратилась в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. За мошенничество предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы», — прокомментировал hab.aif.ru начальник УМВД России по городу Хабаровску Андрей Кокорин.