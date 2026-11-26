В Хабаровске 21-летний молодой человек лишился 105 тысяч рублей после знакомства с девушкой в интернете. Новая знакомая предложила ему сходить на выступление комика и прислала ссылку для покупки билетов, сообщает hab.aif.ru.

В полицию обратился житель Индустриального района. Парень рассказал, что познакомился с девушкой на одном из популярных сайтов. После непродолжительного общения собеседница предложила вместе посетить концерт комика и отправила ссылку, по которой можно было приобрести билеты.

Хабаровчанин перешёл на указанный сайт и несколько раз попытался оплатить билеты через Систему быстрых платежей. Деньги с его счёта списывались, однако электронные билеты на почту так и не приходили. В общей сложности молодой человек потерял 105 тысяч рублей личных сбережений, после чего обратился в полицию.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — прокомментировал hab.aif.ru начальник УМВД России по городу Хабаровску Андрей Кокорин.