В России, в том числе с Хабаровском крае, с 1 декабря существенно увеличатся расходы пассажиров при возврате железнодорожных билетов. Вместо фиксированного сбора в размере 3 рублей 70 копеек перевозчики смогут удерживать до 10% стоимости проездного документа, сообщили в Роспотребнадзоре.

РЖД вводит новую шкалу сборов, размер которых будет зависеть от времени до отправления поезда. При возврате билета за 45 суток и более удержат 1% стоимости, за 30–44 суток — 3%. Если до поездки останется от 10 до 29 суток, сбор составит 5%, а за девять суток и менее — 10%.

Например, пассажир, купивший билет за пять тысяч рублей и отказавшийся от поездки за неделю до отправления, потеряет 500 рублей. При этом при возврате менее чем за восемь часов до отправления поезда действующие правила предусматривают дополнительные удержания части стоимости проезда.

Новая система распространяется на билеты, приобретённые начиная с 1 декабря 2026 года. Для проездных документов, оформленных до этой даты, сохранится прежний сбор. Другие железнодорожные перевозчики смогут устанавливать собственные расценки в пределах утверждённого максимума.