В России предложили ограничить право родителей на получение ежемесячного пособия по уходу за ребёнком при досрочном возвращении на работу. Правительственный законопроект предусматривает установление минимальной продолжительности отпуска по уходу за ребёнком, сообщают «Ведомости».

Сейчас родители могут выйти на работу до достижения ребёнком полутора лет и сохранить право на ежемесячное пособие. Согласно предложенным поправкам, для сохранения выплаты после возвращения на работу необходимо будет провести в отпуске по уходу не менее двух месяцев.

Инициативу раскритиковал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, новые требования могут создать сложности для семей, в которых отпуск оформляет отец ребёнка. Спикер предложил предварительно обсудить последствия изменений с родителями и парламентариями.

Соответствующий законопроект № 17107-9 внесли в Госдуму в октябре 2026 года. Окончательного решения по нему пока нет, поэтому родители сохраняют право на получение пособия при досрочном возвращении на работу по действующим правилам.