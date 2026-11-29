Размер материнского капитала на второго ребёнка в России в 2027 году впервые превысит миллион рублей. Увеличение выплат предусмотрено бюджетом Социального фонда, который 27 ноября одобрил Совет Федерации.

Индексацию материнского капитала планируют провести с 1 февраля на 6,8%. После повышения полный размер выплаты на второго ребёнка составит около 1,029 млн рублей. Такая сумма предусмотрена для семей, у которых ранее не возникало права на материнский капитал.

Семьям, уже получившим материнский капитал на первенца, при рождении второго ребёнка полагается доплата. Индексация также распространяется на неиспользованные средства ранее оформленных сертификатов.

По прогнозу Социального фонда, в 2027 году средствами материнского капитала воспользуются около 1,9 млн российских семей. Окончательный размер индексации определят с учётом фактической инфляции за 2026 год.