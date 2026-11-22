В России с 1 сентября 2027 года начнут действовать ограничения на выдачу банковских карт гражданам, у которых их уже слишком много. Банки будут проверять общее количество действующих карт клиента через специальный реестр, сообщили в Центробанке.

Максимальное число карт, которыми сможет владеть один человек, составит 20 штук во всех банках суммарно. При обращении за новой картой кредитная организация сначала запросит информацию в единой системе учёта платёжных карт. Если установленный лимит уже превышен, в оформлении дополнительной карты откажут.

При этом ранее выпущенные карты продолжат работать, даже если их количество превышает установленное ограничение. Автоматически закрывать лишние карты банки не будут. В реестр включат сведения о номере и виде каждой карты, а также ИНН её владельца.

Как пояснили в Банке России, новые требования направлены на борьбу с мошенниками, которые массово оформляют банковские карты для вывода похищенных денег. Оператором единой системы станет Национальная система платёжных карт. До 1 сентября 2027 года банки должны передать в неё информацию обо всех действующих картах своих клиентов.