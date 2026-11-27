Пожарные Хабаровска регулярно сталкиваются с одной и той же картиной: люк гидранта перекрыт припаркованной машиной. Водитель чаще всего не знает, что нарушает закон, — а расчёт в это время теряет минуты: ищет другой гидрант, выясняет, чья машина, ждёт владельца. Каждая такая задержка напрямую увеличивает риск для жизни, здоровья и имущества людей на пожаре, сообщили в пресс-службе администрации города.

Администрация города напоминает: стоянка на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещена. Ответственность — по статье 20.4 КоАП РФ: нарушение требований пожарной безопасности — штраф для граждан от 5 000 до 15 000 руб.; те же действия в условиях особого противопожарного режима — от 10 000 до 20 000 руб.

Отдельная рекомендация администрации — страхование. Полис на себя и имущество на случай пожара не отменяет запрет парковки у гидранта, но снижает последствия, если огонь всё же доберётся до жилья.