В Хабаровске начался сбор новогодних подарков для детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Детской краевой клинической больнице имени Пиотровича. Принести игрушки и другие подарки можно до 14 декабря, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Благотворительную акцию «Чудо под ёлкой» организовал Хабаровский краевой парк имени Муравьёва-Амурского. Для маленьких пациентов собирают конструкторы, куклы, машинки, настольные игры, пазлы, развивающие игрушки, наборы для творчества и канцелярские принадлежности. Важное условие — все подарки должны быть новыми.

Передать вещи можно по адресу: улица Ленина, 4А, в будние дни с 11:00 до 16:00, предварительно договорившись о посещении по телефону. Кроме того, 12 декабря в 13:00 на сцене «Ракушка» в краевом парке пройдёт благотворительный концерт-ярмарка «Чудо». Посетители смогут посмотреть выступления хабаровских артистов и оставить подарки в специальном «Сундучке чудес».

После 15 декабря сотрудники парка вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся в детскую больницу, где вручат маленьким пациентам собранные подарки. Узнать подробности акции можно по телефонам 8 (4212) 316-311 и 8 (909) 800-43-02. Помочь детям также можно через благотворительный фонд «Формула добра».