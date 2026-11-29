В России с 1 января 2027 года планируют увеличить государственную пошлину за регистрацию прав собственности на недвижимость. Для граждан базовый размер платежа вырастет с четырёх до шести тысяч рублей, сообщает РБК.

Новая фиксированная ставка будет применяться к объектам кадастровой стоимостью до 30 млн рублей. Сейчас соответствующий порог для физических лиц составляет 20 млн рублей. Для более дорогой недвижимости предусмотрен расчёт пошлины в процентах от кадастровой стоимости.

Таким образом, при регистрации права собственности на большинство квартир, подпадающих под общую ставку, гражданам придётся заплатить на две тысячи рублей больше. Изменения также затронут оформление прав на жилые дома и другие объекты недвижимости, если для них не установлены специальные тарифы.

Для юридических лиц базовый размер госпошлины увеличится с 44 до 60 тысяч рублей. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу прошли третье чтение в Госдуме. Начало действия новых ставок предусмотрено с нового года.