Живущий в Комсомольске-на-Амуре египтянин Моха впервые столкнулся с настоящей дальневосточной метелью, когда сильный ветер буквально сбивал людей с ног. Молодой человек снял на видео свой путь через заснеженный город и опубликовал ролик в Instagram* на странице maho_egy_ru.

Моха живёт в городе Юности уже четыре года, однако прежде ему удавалось пережидать особенно сильные снегопады дома. На этот раз обстоятельства сложились иначе: нужно было добираться на работу, а вызвать такси не получилось. Египтянину пришлось отправиться пешком, пробиваясь через сугробы и порывы ледяного ветра.

Своё небольшое приключение мужчина решил запечатлеть на телефон. На кадрах, снятых по дороге на работу и обратно, он показал, с какими трудностями приходится сталкиваться комсомольчанам во время разгула стихии. Для уроженца жаркой страны такая прогулка стала совершенно новым опытом.

Мощный снежный циклон обрушился на Комсомольск-на-Амуре 19–20 ноября и серьёзно нарушил привычную жизнь города. Утром 20 ноября автобусы сразу 12 маршрутов не смогли выехать из гаражей из-за снежных заносов, а на улицах застревали десятки автомобилей. Кроме того, сильный ветер и обрывы проводов привели к перебоям с электроснабжением.

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