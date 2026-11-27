Гвардии ефрейтор Даниил Воропаев из мотострелкового соединения Восточного военного округа (Хабаровский край) удостоен ордена Мужества. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

До службы по контракту Воропаев работал вахтовым методом. Контракт с Минобороны России он подписал в 2024 году, после чего был направлен в зону специальной военной операции. Подготовку прошёл на полигоне и в составе группы убыл на боевое задание: в паре с товарищем ему предстояло дойти до населённого пункта Рыбное, занять позицию в указанном квадрате и закрепиться. Маршрут по пути скорректировали, но, несмотря на плотное присутствие вражеских беспилотников в воздухе, группа осталась незамеченной.

У опорного пункта противника начался бой. После плотного пулемётного огня с обеих сторон бойцы отошли. Когда подвезли боеприпасы, они снова выдвинулись к опорному пункту: Воропаев скрытно подобрался ближе и поразил первого противника, его напарник — второго. Зачистив позицию, группа отошла и закрепилась на новом месте, организовав дежурство. В ходе него обнаружили выдвижение вражеской группы — вылазку пресекли, противник отступил, оставив имущество. Позднее выяснилось, что примерно в двухстах метрах находилась группа из шести украинских националистов; это не помешало выполнить задачу.