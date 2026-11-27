Национальный проект «Инфраструктура для жизни» даёт Хабаровскому краю возможность планомерно обновлять транспортную сеть — в том числе на самых труднодоступных и отдалённых участках. Показательный пример — запланированный ремонт двух мостов на подъездной дороге к аэропорту Охотска, самой северной воздушной гавани региона. Охотск с Хабаровском связывает только самолёт, дорога к аэропорту одна, и состояние искусственных сооружений на ней напрямую определяет надёжность транспортного сообщения, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Тему ремонта охотских мостов уже поднимали на личном приёме жителей у министра транспорта и дорожного хозяйства края. Люди жаловались и на разбитое покрытие, и на качество грейдирования.

«По обращениям жителей мосты на подъезде к аэропорту включили в план ремонта по нацпроекту. Ранее я поручал дорожникам профилировать дорогу к воздушной гавани не реже двух раз в месяц и очистить русло под мостом через Кухтуй. Работы идут, все меры нужны для безопасного и надёжного проезда», — рассказал глава ведомства Владимир Каюмов.

Оба моста стоят на 12-м километре подъезда к аэропорту. На следующий год намечен большой комплекс восстановления: расчистка русел, демонтаж старого перехода, устройство береговых ряжевых опор с обсыпкой бутовым камнем. В проекте также — восстановление деревянного пролётного строения, перильного ограждения и сопряжения. На подходах досыплют и уплотнят грунт, проведут укрепительные работы и установят дорожные знаки.

«Мосты давно просились в ремонт. Рады, что нас услышали и переправы попали в нацпроект! Спасибо президенту и министру за работу. Ждём новые мосты в следующем году!» — говорит жительница Охотска Анжелика Плотникова.

Всего в 2027 году по нацпроекту дорожники края обновят восемь мостов общей протяжённостью 575 погонных метров.