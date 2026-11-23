В Хабаровском крае дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме из-за снегопадов и метелей. По прогнозам синоптиков, местами осадки сохранятся до 26 ноября включительно, сообщает пресс-служба правительства региона.

На региональных трассах сейчас задействованы 54 единицы спецтехники. Дорожники расчищают проезжую часть от снега, обрабатывают покрытие противогололёдными материалами и следят за состоянием наиболее сложных участков.

По состоянию на 23 ноября проезд по краевым дорогам обеспечен. При этом с 15:00 введены ограничения для движения автобусов на федеральной трассе «Амур» на участке от Хабаровска до Биробиджана.

В краевом минтрансе призывают водителей учитывать погодные условия при планировании поездок, соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и избегать резких манёвров.