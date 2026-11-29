В России в 2027 году увеличится максимальный размер выплат по больничным листам. Предельная сумма пособия за полный календарный месяц достигнет почти 239 тысяч рублей, сообщили в Минтруде России.

В 2026 году максимальная выплата составляет около 207,6 тысячи рублей в месяц. С нового года её размер увеличится более чем на 31 тысячу рублей. Предельная сумма пособия за один день болезни достигнет примерно 7,86 тысячи рублей.

Фактический размер выплаты по-прежнему будет зависеть от среднего заработка сотрудника за два предыдущих календарных года и продолжительности страхового стажа. Получать пособие в размере 100% среднего заработка могут работники со страховым стажем от восьми лет. При меньшем стаже применяется пониженный процент.

В бюджете Социального фонда на 2027 год на выплаты по больничным и другие меры обязательного социального страхования предусмотрено около 1,6 трлн рублей. Ожидается, что такой поддержкой воспользуются более 21 млн человек.