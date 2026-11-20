В Ульчском районе Хабаровского края бывшего директора муниципального предприятия ЖКХ обвиняют в присвоении более 1,5 миллиона рублей с помощью фиктивных работников. Мужчина оформил на работу трёх несуществующих слесарей и получал за них зарплату, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

По версии следствия, схема действовала с ноября 2022 года по май 2025 года. Руководитель оформил на свободные должности слесарей трёх человек, которые фактически на предприятии не работали. При этом им регулярно начислялась заработная плата, которую директор лично забирал из кассы организации.

За два с половиной года таким способом было получено более 1,5 миллиона рублей. Около миллиона рублей обвиняемый, по данным следствия, потратил на нужды самого предприятия, а оставшимися деньгами распорядился по собственному усмотрению.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы регионального управления ФСБ. Расследование провели сотрудники Следственного комитета, после чего прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд. Бывшему директору грозит до шести лет лишения свободы по статье о присвоении денежных средств с использованием служебного положения.