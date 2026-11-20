Дальневосточная генерирующая компания (входит в Группу РусГидро) успешно прошла подготовку к предстоящему отопительному сезону и получила паспорт готовности Министерства энергетики РФ (Приказ № 1297 от 09.11.2026).

Документ подтверждает, что объекты компании, расположенные в Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области, Амурской области и южной части Якутии, готовы к надежной и безопасной работе в условиях низких температур и повышенных потребностей в электрической и тепловой энергии.

«Паспорт готовности – это подтверждение, что энергообъекты прошли проверку по семи группам критериев: от технического состояния до топливообеспечения. Электростанции обеспечат бесперебойное энергоснабжение жителей Дальнего Востока в предстоящий отопительный сезон. Отдельно компания ведет программы модернизации: замена устаревшего оборудования на более современное и эффективное, а также ввод новых электростанций позволят увеличить мощность энергообъектов и гарантировать стабильное энергоснабжение региона», – отметил Валентин Тениховский, первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «ДГК».

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на энергообъектах ДГК завершены все необходимые ремонтные работы и комплексные проверки оборудования, включая испытания систем автоматики и защиты. На предприятиях проведены тренировки оперативного персонала по отработке действий по ликвидации аварийных ситуаций в условиях низких температур, а также обеспечены необходимые запасы топлива и материально-технических ресурсов. В 2026 году ДГК отремонтировала 357 единиц основного оборудования, обновила или заменила 32,653 км тепловых сетей.

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