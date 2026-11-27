5 декабря, в День добровольца, Хабаровский краевой цирк соберёт всех, кому не всё равно. Краевое торжество в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» объединит волонтёров, общественников, активистов социальных и патриотических проектов и добровольческие объединения. Вход свободный — нужна лишь предварительная регистрация на Добро.рф.

Смысл дня — показать людей, которые меняют жизнь края делом, поблагодарить тех, кто уже в строю, и дать новичкам простой путь в помощь другим. Как говорит руководитель ресурсного центра Добро.РФ Хабаровского края Анастасия Фурсова, добровольчество здесь объединяет тысячи людей, а поддержка участников СВО и их семей остаётся абсолютным приоритетом региона.

Двери откроются в 15:00 (ул. Краснореченская, 102). Первый этаж — «Пространство встречи»: фотозона и лототрон, куда можно опустить корешок билета; во время концерта разыграют призы от партнёров. Второй этаж — «Территория добра»: выставка достижений волонтёрских объединений, стенды, «Почта добра» с открытками и площадка акции «Лапа помощи», куда несут корм и пелёнки для приютских животных. Здесь же — мастер-классы: письма бойцам, окопные свечи, тактические браслеты и мази, сухие души, плетение маскировочных сетей. Всё сделанное передадут бойцам в зону СВО. На втором этаже разместят и тематическую выставку, посвящённую специальной военной операции, — трофеи, памятные предметы, документы и образцы техники.

В 17:00 — торжественная часть: пролог со световым шоу, затем церемония награждения. После официальной части — творческие номера и розыгрыш призов по номерам билетов, а завершит вечер концерт кавер-группы.

Организаторы — комитет по делам молодёжи правительства края и Ресурсный центр Добро.РФ Хабаровского края.