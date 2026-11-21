В Хабаровском районе Хабаровского края завершили ремонт семикилометрового участка дороги, который связывает сразу четыре села. Обновили отрезок с 23-го по 30-й километр трассы «Хабаровск — Мичуринское — Фёдоровка — Смирновка — Галкино», сообщает «Хабаровскуправтодор».

Протяжённость отремонтированного участка составила 6,62 километра. Дорожники восстановили водоотводные канавы, устранили просадки грунта и расчистили водопропускные трубы. Старое покрытие сняли фрезой, а основание укрепили методом холодного ресайклинга: существующий материал измельчили, смешали с цементом и щебнем, затем уплотнили. Сверху уложили два слоя асфальтобетона.

На участке также обустроили заездные карманы для автобусов, установили четыре новые остановки и опоры автономного освещения. Кроме того, появились бордюры, перильные ограждения, дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесли разметку.

Дорога обеспечивает связь между Мичуринским, Фёдоровкой, Смирновкой и Галкино и помогает жителям добираться до других населённых пунктов района.

Ремонт выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным. В этом году также завершили обновление участка длиной 890 метров на дороге «Обход посёлка Красная Речка — село Казакевичево».