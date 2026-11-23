Кандидатам в водители в Хабаровском крае с 1 марта 2027 года больше не потребуется прикладывать бумажное медицинское заключение к заявлению на сдачу экзаменов на водительские права. Сведения о прохождении медосвидетельствования Госавтоинспекция будет получать в электронном виде, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.

Нововведение предусмотрено федеральным законом от 7 июля 2025 года № 200-ФЗ. После вступления изменений в силу кандидатам достаточно будет пройти медицинское освидетельствование: информация о наличии или отсутствии противопоказаний, ограничений и показаний к управлению транспортом поступит в ведомство в электронном формате.

Изменение касается именно способа передачи медицинских сведений: проходить медкомиссию по-прежнему необходимо. Меняется только порядок предоставления заключения — вместо бумажного документа Госавтоинспекция будет использовать электронные данные.