В Хабаровском крае с начала 2026 года заключили 6 645 договоров на заготовку древесины для собственных нужд. Общий объём выделенной жителям древесины превысил 113 тысяч кубометров, сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края.

Оформить договор можно в любое время года, однако большинство обращений традиционно поступает в зимние месяцы. Особенно востребована заготовка дров в Вяземском, Нанайском, Ульчском округах и районе имени Лазо, где многие жители отапливают дома печами.

Для получения древесины необходимо подать заявление через Госуслуги или обратиться в лесничество по месту жительства. После заключения договора специалисты выделят участок и отметят деревья, которые разрешено срубить. Заготовкой дров граждане занимаются самостоятельно.

«Обычно мы приходим заключать новый договор в конце года. По нормативам в нашем районе нам положено 15 кубометров. Этого объёма вполне хватает, чтобы отапливать дом в течение всего года, даже немного остаётся на следующий», — рассказала жительница села Сосновка Екатерина.

В краевом министерстве напомнили, что самовольная рубка деревьев может обернуться крупными штрафами и даже уголовной ответственностью. Получить консультацию по оформлению документов можно по телефону 8 (4212) 40-27-10.