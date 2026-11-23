В Хабаровском крае с начала 2026 года более 520 тысяч человек прошли профилактические осмотры и диспансеризацию. Обследования проводят в 35 медицинских организациях региона, сообщает пресс-служба правительства края.

Бесплатная проверка здоровья доступна в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В 2026 году на диспансеризацию приглашают жителей, родившихся в 1987, 1990 и 1993 годах, а также всех, чей возраст делится на три без остатка.

Один из примеров организации такой работы — Хабаровский клинико-диагностический центр. За девять месяцев 2026 года здесь обследование прошли почти 31 тысяча человек. Первичный этап занимает около часа. Он включает анкетирование, измерение давления, анализы крови на сахар и холестерин, ЭКГ, флюорографию и онкологический скрининг. Перечень процедур зависит от возраста и пола пациента.

С 2024 года программу обследований для взрослых от 18 до 49 лет расширили. В неё включили дополнительные исследования для женщин и мужчин, а также проверку на гепатит С. Кроме того, предусмотрена оценка рисков сердечно-сосудистых заболеваний и рака шейки матки.

Пройти диспансеризацию в клинико-диагностическом центре можно не только в будни, но и по субботам. Отделение медицинской профилактики работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу — с 9:00 до 14:00.

Записаться на обследование можно через портал «Госуслуги» или непосредственно в поликлинике по месту жительства.

Напомним, диспансеризацию проходят раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет, а после 40 лет — ежегодно. Даже при хорошем самочувствии регулярные обследования важны: многие заболевания на ранних стадиях развиваются без заметных симптомов.