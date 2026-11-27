В Хабаровском крае участникам специальной военной операции и их семьям обеспечивают полный цикл поддержки — от лечения до психологической помощи. Медицинская помощь по полису ОМС оказывается без очереди и бесплатно: с начала года в стационарах региона пролечены 1002 военнослужащих. Работа выстроена в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Восстановительное лечение организовано в семи ведущих учреждениях края — Краевых клинических больницах им. С.И. Сергеева и им. О.В. Владимирцева, Городской больнице им. А.М. Войно-Ясенецкого, Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации, Краевой клинической психиатрической больнице им. И.Б. Галанта, Городской больнице им. М.И. Шевчук в Комсомольске-на-Амуре и Центре медицинской реабилитации «Территория здоровья». Для детей участников СВО работает Детский клинический центр медицинской реабилитации «Амурский».

Психологическая поддержка — отдельное направление. В медорганизациях края действуют 12 кабинетов медико-психологического консультирования; помощь также оказывают Краевая психиатрическая больница им. И.Б. Галанта, Троицкая, Верхнебуреинская и Вяземская центральные районные больницы и кабинет в филиале фонда «Защитники Отечества». За 10 месяцев 2026 года туда обратились 436 человек — 52 участника СВО и 384 члена их семей. Всего за тот же период психологическую помощь в крае получили 538 участников СВО, 389 их родственников и 56 детей.

В каждой медицинской организации закреплён сотрудник, который ведёт человека по маршруту — от профосмотра до реабилитации, чтобы не приходилось искать нужный кабинет самостоятельно. За 10 месяцев диспансеризацию прошли более 700 ветеранов боевых действий, почти 300 из них — второй этап. Задача на следующий год — сократить этот путь, прежде всего для жителей отдалённых районов, отметили в краевом минздраве.