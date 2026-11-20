Предпринимателям Хабаровского края расширили возможности обращения в федеральные ведомства через Госуслуги. Теперь бизнес может напрямую направлять вопросы в 12 государственных органов, включая Федеральную налоговую и антимонопольную службы, сообщили в министерстве экономического развития региона.

Для этого расширили работу платформы обратной связи «ПОС Бизнес». К прежним направлениям добавили вопросы налогообложения, регистрации предприятий, международной торговли, таможенного регулирования, интеллектуальной собственности и защиты прав предпринимателей. Система самостоятельно определяет, какое ведомство должно рассмотреть обращение, и направляет его нужным специалистам.

К платформе подключились ФНС, ФАС, Федеральная таможенная служба, Росреестр, Росимущество, Росстат, Роспатент и другие федеральные органы. Предприниматели могут получить консультацию в течение пяти календарных дней, а на обращения, требующие практической помощи, установлен срок до десяти дней со дня регистрации.

В Хабаровском крае сервисом уже воспользовались более 70 предпринимателей и инвесторов из 13 муниципалитетов. По всей России с сентября 2024 года через платформу обратились около десяти тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. В Минэкономразвития рассчитывают, что расширение перечня ведомств позволит бизнесу быстрее решать проблемы без личного посещения государственных учреждений.