Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании пожара в городе Вяземском Хабаровского края, при котором погибли двое маленьких детей и их 19-летний дядя. Соответствующее поручение он дал руководителю регионального следственного управления Станиславу Белянскому, сообщили в СК России.

Трагедия произошла 20 ноября около двух часов ночи в частном деревянном доме на улице Смирнова. По предварительным данным, огонь вспыхнул в пристройке, после чего перекинулся на жилую часть здания. В результате погибли два брата в возрасте четырёх и шести лет, а также их 19-летний дядя. Отец мальчиков, 25-летний мужчина, сумел выбраться из горящего дома.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи осмотрели место происшествия вместе со специалистами государственного пожарного надзора. Для установления причин возгорания назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские и криминалистические экспертизы.

Теперь глава Следственного комитета поручил Станиславу Белянскому представить доклад об установленных обстоятельствах трагедии и ходе расследования. Параллельно прокуратура Вяземского района проверяет работу органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.