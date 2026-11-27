Хабаровская транспортная прокуратура закончила проверку инцидента с повреждением самолёта в аэропорту Хабаровска. ЧП произошло в августе текущего года, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В августе этого года при подготовке воздушного судна к пассажирскому рейсу Хабаровск – Владивосток спецмашина (автолифт) столкнулась с другим самолётом, стоявшим на стоянке.

После загрузки бортового питания водитель, сдавая назад, повредил винглет крыла соседнего лайнера.

Причина — нарушение технологии работы спецтранспорта и правил безопасности движения. Прокурор внёс руководству авиапредприятия представление; по его итогам приняты меры, чтобы исключить повторение таких случаев.

Виновные сотрудники привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.