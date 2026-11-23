В Хабаровском крае два самолёта вернулись к полётам после масштабного технического обслуживания. Речь идёт об Ан-24 и L-410, сообщают «Хабаровские авиалинии» в МАХ.

На обоих воздушных судах провели комплексную проверку планера, двигателей, гидравлической и топливной систем, навигационного оборудования, электроснабжения и других важных узлов. Отдельно специалисты обследовали детали и фюзеляж, чтобы выявить возможные трещины, износ и коррозию.

Для проверки скрытых элементов конструкции пришлось частично разбирать самолёты. Неисправные детали отремонтировали или заменили. На одном воздушном судне весь объём работ выполнили за 20 дней, на другом — за 23.

Как пояснили в авиакомпании, после каждых 500 часов налёта самолёты проходят техническое обслуживание разного объёма — от лёгких проверок до серьёзных ремонтных работ. Это необходимо для безопасной эксплуатации воздушных судов.

В авиакомпании также сообщили, что весь авиапарк подготовлен к осенне-зимнему периоду. Особое внимание уделили работе самолётов в условиях сильных морозов.

По поручению губернатора Дмитрия Демешина ресурсы авиационно-технической службы направлены на максимально эффективное использование самолётов для выполнения утверждённой программы полётов.