В Хабаровске «Амур» уступил омскому «Авангарду» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на «Платинум Арене» завершилась со счётом 2:3, сообщает официальный сайт лиги.

Гости открыли счёт уже на первой минуте. Затем Джошуа Ливо увеличил преимущество омичей, но Кирилл Ураков вернул «Амуру» надежду, забросив первую шайбу хозяев. Правда, Ливо вскоре оформил дубль. В третьем периоде Вячеслав Войнов сократил отставание до минимума, однако спасти матч хабаровчанам не удалось.

У этой встречи была и особая история за пределами льда. Накануне Дня матери, который в России отмечают 29 ноября, «Амур» устроил праздник для мам хоккеистов. Они пришли на «Платинум Арену», чтобы поддержать сыновей с трибун. О подготовке к этой встрече клуб рассказывал в своём официальном канале в MAX.