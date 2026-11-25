Хабаровское издание «АиФ-Дальинформ» стало лауреатом медиафорума «Энергия Победителей», посвящённого ветеранам специальной военной операции, работающим на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Редакция отмечена в номинации «Печатные СМИ».

На конкурс поступило более 200 работ из десятков регионов России — от Калининграда до Сахалина. Свои материалы представили журналисты региональных телерадиокомпаний, печатных изданий, а также пресс-службы предприятий топливно-энергетического комплекса. В шорт-лист вошли более 40 работ.

Конкурсная работа — статья «Ветеран СВО вернулся к прежней работе в Хабаровском крае» — вошла в число лучших в своей номинации. В ней рассказывается о ветеранах специальной военной операции, их возвращении к мирной жизни и работе, о силе духа, стойкости и новых возможностях после службы.

Награду от имени редакции получил главный редактор Михаил Малышев. Её вручила Анна Цивилёва, руководитель фонда «Защитники Отечества».

Медиафорум «Энергия Победителей» объединил журналистов и представителей предприятий топливно-энергетического комплекса, чтобы рассказать о ветеранах СВО, которые продолжают трудиться, осваивают новые профессии, занимаются спортом и участвуют в патриотическом воспитании молодёжи.