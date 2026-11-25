Хабаровское издание «АиФ-Дальинформ» вошло в число победителей всероссийского конкурса социальной журналистики «Добро звучит громче». По итогам конкурсного отбора редакция получит грант на подготовку материалов о благотворительности.

На второй этап конкурса поступило около 100 заявок из 32 регионов России. Независимый экспертный совет определил 31 победителя, между которыми распределят гранты на общую сумму 6,6 млн рублей. При оценке публикаций учитывались профессионализм журналистов, глубина раскрытия темы и способность материала вовлечь читателей в благотворительную деятельность.

Конкурсной работой «АиФ-Дальинформ» стала статья «Не жалеть, а восхищаться. Как особенные артисты покорили хабаровскую публику», опубликованная 11 сентября 2026 года. Материал посвящён инклюзивному театру «КЛЮЧ», созданному благотворительным фондом «Счастливое детство». В статье рассказывается о десятилетней истории проекта, судьбах юных артистов и их семей, а также о работе режиссёров, которые помогают детям с особенностями развития раскрывать свои таланты и покорять театральную сцену.

«Для банка поддержка социальной журналистики — это инвестиция в доверие, без которого благотворительность не может развиваться устойчиво. Читателю важно понимать, как работает фонд, на что направляется помощь и что она меняет в жизни людей», — отметил руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский.