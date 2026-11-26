В Хабаровском крае за минувшие сутки зарегистрировали одно ДТП с пострадавшим — травмы получил 10-летний пешеход в Комсомольске-на-Амуре. Всего на дорогах региона выявили 396 нарушений правил дорожного движения, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

За 25 ноября сотрудники дорожной полиции выявили десять водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения либо отказались от медицинского освидетельствования. Двоих из них остановили в Хабаровске.

Ещё 22 автомобилиста не пропустили пешеходов на переходах, причём половину таких нарушений зарегистрировали в краевой столице. Сами пешеходы нарушили правила перехода проезжей части 16 раз, в том числе десять раз в Хабаровске.

Кроме того, за сутки полицейские выявили 22 водителей, которые сели за руль, не имея водительских прав или будучи лишёнными их. Девять таких нарушителей остановили в Хабаровске.