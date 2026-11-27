В Хабаровске открывается первая на Дальнем Востоке площадка такого формата — Дом артиста. Уже известна декабрьская программа: пять событий с участием театров края, от кукольного спектакля до джазового концерта, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Центр для театралов, жителей и гостей региона появился в краевой столице недавно — его открыли губернатор Дмитрий Демешин и председатель Российского театрального общества, народный артист РФ Владимир Машков. Дом расположился в историческом центре, на переулке Дьяченко, и заработал в год 150-летия театрального сообщества России. Юбилейную дату поддержал президент Владимир Путин — по его указу и проходят праздничные мероприятия.

Первым событием в новом пространстве станет творческая встреча цикла «Наедине со всеми» (12+) — 28 ноября. Это совместный проект Хабаровского отделения Союза театральных деятелей и краевого академического музыкального театра: зрителям обещают показать, как рождаются спектакли, что стоит за известными постановками, и дать возможность напрямую поговорить с ведущими артистами и режиссёрами региона.

Гость первой встречи — Никита Туранов, председатель краевого отделения СТД, худрук музыкального театра, заслуженный артист Хабаровского края. Он расскажет, как создавался спектакль «Вертинский. Я сегодня смеюсь над собой» (16+), поделится подробностями гастрольной жизни постановки — от Приморской сцены Мариинского театра до Театра имени Вахтангова — и ответит на вопросы из зала.

«Для театрального сообщества Хабаровска появление Дома артиста — событие и значимое, и радостное. У нас теперь есть пространство, где можно запускать авторские проекты, пробовать новые форматы и встречаться со зрителями в уютной обстановке. Рады представить первую афишу: в декабре — пять мероприятий, от музыкального перформанса до джазовых концертов и кукольных спектаклей», — отметил Туранов.