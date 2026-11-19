«СКА-Нефтяник» провёл заключительный матч первой домашней серии в рамках регулярного чемпионата по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Армейцы на своём льду разгромили казанскую «Ак Барс-Ракету» со счётом 14:2, сообщили в пресс-службе «СКА-Нефтяника».

Хотя первыми в матче забили гости, в дальнейшем хозяева льда действовали максимально организованно и активно, что принесло свои плоды. Счёт сравнял Егор Ахманаев, а всего в ворота казанцев к концу встречи влетело 14 мячей. Хет-трик записал на свой счёт Туомас Мяаття, первым хет-триком за армейцев отметился также Евгений Дергаев. Забивали также Владимир Каланчин, Дмитрий Аникин и Алан Джусоев. Но главным героем матча всё-таки стал Егор Ахманаев. Он стал автором пяти мячей, что позволило ему стать вровень с Владимиром Каланчиным в споре лучших бомбардиров чемпионата страны.

Гости смогли отличиться лишь дважды. Итог — 14:2, уверенная победа хабаровских армейцев, которые продолжают возглавлять турнирную таблицу Суперлиги.

Завершив первую домашнюю серию без поражений, «СКА-Нефтяник» отправляется на выезд. Первый гостевой матч в текущем чемпионате команда проведёт 21 ноября в Ульяновске против «Волги».