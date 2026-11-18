В Хабаровске представители 17 регионов России обсудили профилактику социального сиротства и возвращение детей из учреждений в семьи. Участники стажировочной площадки «Лучшие практики перепрофилирования: подходы и результаты» изучают опыт края и знакомятся с работой профильных учреждений, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Встреча организована при поддержке уполномоченного при президенте России по правам ребёнка в рамках проекта «Вызов» стратегической программы «Дети в семье». В мероприятии участвуют специалисты из Хабаровского, Красноярского и Камчатского краёв, Томской, Амурской, Иркутской и других областей.

Гости не только обсуждают организационные решения, но и посещают учреждения, чтобы увидеть, как на практике меняется их работа. По замыслу организаторов, такой обмен опытом поможет другим регионам использовать успешные подходы с учётом собственных условий.

За время реализации проекта в Хабаровском крае из учреждений в семьи передали 3 183 ребёнка. Из них 2 218 вернулись к родным. Число детей, находящихся в учреждениях, сократилось на 30,4%. По данным региональных властей, это выше среднего показателя по России.

Работа по профилактике социального сиротства продолжится и после завершения федерального проекта. В крае готовят собственную программу «Вызов-27», рассчитанную на 2027–2030 годы. Сильные территории станут площадками для передачи опыта и наставничества, а тем, которым требуется дополнительная помощь, разработают индивидуальные планы развития.

Новая программа должна помочь продолжить работу по сохранению семей и сокращению числа детей, воспитывающихся в стационарных учреждениях. Такая задача поставлена президентом России Владимиром Путиным: к 2030 году число детей в подобных учреждениях должно сократиться вдвое.