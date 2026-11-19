В чемпионате КХЛ «Амур» встречался с «Шанхайскими драконами» на выезде и победил. Победа стала пятой подряд для «тигров» и уже четвёртой викторией на выезде, сообщает hab.aif.ru.

Матч проходил в Санкт-Петербурге. Номинальные хозяева льда достаточно быстро открыли счёт, а во втором периоде и вовсе закрепили преимущество. Но «Амуру» уже не впервой спасаться, уступая со счётом 0:2. Вот и в этот раз «тигры» смогли перевернуть игру: сначала забросил Алексей Кручинин, а в концовке встречи Алексей Василевский после точного попадания перевёл игру в овертайм.

Победителя же определяла серия послематчевых буллитов. Как и в матче с ЦСКА в буллитной лотерее удачливее оказались хабаровчане. Победный буллит на свой счёт записал всё тот же Кручинин.

«Я только сейчас понял, что это наша пятая подряд победа. Мы идём от игры к игре. В таблице, посмотрите, какая у нас плотность: четыре очка — девять команд. Поэтому задачу простую перед собой ставим — выиграть следующий матч. Сегодня имели преимущество. Пропустили необязательные шайбы. Спасибо болельщикам, взбодрили нас. „Драконы“ — быстрая команда. Но несмотря на то, что у нас продолжается затяжной выезд, в третьем периоде мы были побыстрее. Перед каждой игрой меняем по 3-5 человек, и за счёт ротации сохраняем свежесть», — прокомментировал главный тренер «Амура» Александр Андриевский.

Успешный выезд позволил «Амуру» подняться в таблице Восточной конференции на второе место. «Тигры» с 33 очками уступают только магнитогорскому «Металлургу». Следующий матч хабаровчане проведут в Череповце — там они 20 ноября завершают гостевую серию матчем с «Северсталью».